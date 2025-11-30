ايدج: خدمة الوطن أسمى مراتب الشرف

أبوظبي في 29 نوفمبر /وام/ أكد حمد المرر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ايدج"، أن خدمة الوطن هي أسمى مراتب الشرف، وقال إن دولة الإمارات تقف اليوم شامخة بكل ما تتمتع به من قوة وأمن بفضل رجال ونساء شجعان لبّوا نداء الواجب في مختلف ميادينه العسكرية والمدنية خدمةً لوطنهم وأبنائه.

وأضاف: "إذ نحتفي بيوم الشهيد، فإننا نتأمل إرثهم العامر بالروح الوطنية والتضحيات، ونواصل بفضل بسالتهم ومساهماتهم، التمتع بالسلام والأمن والاستقرار في مجتمع ينعم بالوحدة والتسامح والازدهار".

وأردف: "نحن في مجموعة "ايدج" نستمد قوتنا من المثال المشرق الذي يجسّدوه، مع توجهنا نحو بناء مستقبل التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وترتكز رسالتنا على روح الخدمة الوطنية التي تميزها الصلابة والنزاهة والالتزام الراسخ بحماية وتعزيز قوة بلادنا وتماسكها، مستندين إلى الأسس الراسخة التي أرساها من سبقونا".

وختم بالقول: "نسأل الله عز وجل أن يمنً على بلادنا بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، دون أن ننسى أبداً أولئك الأبطال المخلصين الذين تُشكل خدمتهم لوطنهم مصدر إلهام لنا في الحاضر والمستقبل".