عبدالملك بن كايد القاسمي: تضحيات الشهداء نبراس نهتدي به وصون لسيادة الوطن

رأس الخيمة في 29 نوفمبر / وام / أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم الشهيد هو يوم وطني خالد نستحضر فيه بفخر واعتزاز تضحيات أبناء الوطن الأبرار الذين قدّموا أرواحهم دفاعا عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وصونا لسيادتها، وحماية لمنجزاتها، وترسيخا لقيم الحق والعدل والسلام.

وقال معاليه، بهذه المناسبة، "سيبقى شهداؤنا أحياء في قلوبنا، وستبقى ذكراهم باقية في صفحات تاريخنا، وسيبقون رموزا للفخر، لافتا إلى أن دماءهم الزكية ستظل صفحة مشرقة في تاريخ دولتنا، ونبراسا نهتدي به في مسيرة العطاء والانتماء لتظل ذكراهم خالدة ومسجلة بتاريخ البلاد.

وأكد الشيخ عبدالملك بن كايد، أن قيادتنا الرشيدة أولت أسر الشهداء كل الدعم والرعاية، تجسيدا لما يكنه وطننا المعطاء من وفاء صادق لمن بذلوا أغلى ما يملكون، وإننا إذ نقف اليوم إجلالا لشهدائنا الأكرم منا، نجدد العهد على مواصلة العمل، كل في موقعه، لتعزيز قوة الإمارات ورفعة شأنها بين الأمم.

واختتم الشيخ عبدالملك بن كايد بالدعاء لله عز وجل بأن يرحم شهداء الإمارات، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ الله الإمارات قيادةً وشعبًا، ويدوم أمنها واستقرارها.