"الهيئة العامة للشؤون الإسلامية" : شهداؤنا تركوا إرثا شامخا من القيم الوطنية الخالدة

أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن "يوم الشهيد" يجسد مناسبة وطنية للتعبير عن الامتنان لشهداء الإمارات الأبرار، والدعاء لهم، وإبراز القيم والمبادئ الوطنية الخالدة التي تركوها إرثا شامخا في نفوس الأجيال.

وقال معاليه بهذه المناسبة إن استحضار مكانة الشهداء العظيمة عند ربهم يرسخ في المجتمع معاني التضحية والفداء، داعياً الله تعالى أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته ويرفع درجاتهم في عليين، وأن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه من كل سوء.