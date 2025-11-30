طالب بن صقر: يوم الشهيد عهد متجدد بالولاء والانتماء للوطن

رأس الخيمة في 29 نوفمبر / وام / أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن يوم 30 نوفمبر من كل عام يمثل أعلى معاني الفخر والشرف والاعتزاز بأبناء الإمارات المخلصين لوطنهم ولقيادتهم، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل عزة الوطن ورفعته، وتحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار فكل يوم يؤكد أبناء الإمارات حبهم وعطاءهم لدولتهم وتضحياتهم في سبيل رفعتها وعزتها.

وقال الشيخ طالب بن صقر، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد،إن هذا اليوم يعد مناسبة راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نستذكر فيها بطولات رجال حملوا أرواحهم على أكفّهم دفاعاً عن الحق ونصرة للسلام، مؤكداً أن تضحيات الشهداء ستظل وساماً على صدر الوطن وشاهداً خالداً على قوة الإمارات ووحدتها وصلابة نهجها.

وأكد أن ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار ونمو هو ثمرة وفاء الرجال الأوفياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لافتا إلى أن أبناء الإمارات يواصلون اليوم السير على ذات النهج، مجسّدين قيم الولاء والانتماء، ومستعدين دائماً لبذل الغالي والنفيس لتظل راية الدولة عالية خفّاقة، وأكد أن روح العطاء والإخلاص التي زرعها الشهداء ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.