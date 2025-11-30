محمد بن خليفة: تضحيات شهدائنا ستبقى خالدة بوجداننا راسخة في قلوبنا

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة فى تاريخ الإمارات متجذرة راسخة في وجدان أبنائه جيلا بعد جيل، وأن الإمارات قيادة وشعبا لن تنسى أبدا أبناءها فلذات أكبادها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعتها وعزتها وصونا لترابها الغالي ومقدراتها.

وحيا سموه في كلمة له في "ذكرى يوم الشهيد" التي تصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام “ أسر الشهداء وأبناءهم وذويهم الصابرين رغم آلام الفقد ليؤكدوا أن الوطن قوي بأبنائه منيعة أركانه بإخلاصهم.

وأكد سموه أن شهداء الوطن سيبقون على الدوام مثالا يحتذى وقدوة لأبناء الإمارات جيلا بعد جيل بعدما سطروا بدمائهم الذكية ملحمة الكرامة والعزة والفداء داعيا الله تعالى لهم بالرحمة والرضوان.

وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان في ختام كلمته:" حق لنا في هذا اليوم الأغر أن نروي لأبنائنا مآثر شهدائنا الأبطال الذين بذلوا دماءهم الذكية صونا لحياض الوطن ودفاعا عن أمنه واستقراره تأسيا بقيم البذل والفداء التى بثها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسون في قلوب ووجدان أبناء شعبنا والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال مرحلة التمكين ويواصل المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتظل الإمارات حصن الأمن والأمان ووطن الاستقرار والازدهار والعطاء".