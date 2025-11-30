خيرية الشارقة: يوم الشهيد محطة وطنية لاستحضار قيم الوفاء والإخلاص

الشارقة في 29 نوفمبر / وام / أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أن مناسبة " يوم الشهيد " تعبر عن اعتزازنا بالتضحيات التي قدمها أبناء الوطن في ميادين الشرف والواجب ونؤكد أن هذا اليوم يمثل محطة وطنية لاستحضار قيم الوفاء والانتماء والإخلاص التي رسخها الشهداء في وجدان المجتمع كما يشكل هذا اليوم ذكرى خالدة نستعيد من خلالها معاني الشجاعة والإيثار والولاء للوطن.

وقال : إن يوم الشهيد يجسد مكانة خاصة في الذاكرة الإماراتية حيث قدم الشهداء أرواحهم دفاعا عن الوطن وكرامته ورفعته وإن تضحياتهم ستظل مصدر فخر وإلهام لكل أبناء الإمارات في مختلف مواقع العمل والعطاء، مؤكدا أن أبناء الوطن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والبذل وأن ذكراهم ستظل راسخة في القلوب بما قدموه من وفاء وولاء في أسمى صورة.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي إلى ما أولته القيادة الرشيدة من اهتمام بتخليد ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم وتقدير ما قدموه في سبيل الوطن منوها أن الجمعية تستلهم من هذه المناسبة القيم السامية التي تقوم عليها رسالتها الإنسانية وتواصل العمل لخدمة المجتمع بما ينسجم مع إرث الشهداء ومسيرتهم في العطاء.