سالم بن سلطان القاسمي : يوم الشهيد مناسبة وطنية لتكريم أبطال الإمارات البواسل

رأس الخيمة في 29 نوفمبر / وام / أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة لتكريم الرجال الأوفياء أبطال الإمارات البواسل، الذين استشهدوا في ميادين العز والشرف والواجب للذود عن الوطن وترابه مقدمين أرواحهم لبقاء الوطن حراً عزيزاً مرفوع الراية، قادراً على حماية مكتسباته والدفاع عن حدوده وسيادته وأمنه وأمانه.

وقال الشيخ سالم بن سلطان، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، "نحتفل بيوم الشهيد، هذا اليوم الذي تشمخ فيه الهمم عزاً وفخراً لشهدائنا البررة، ممن سطروا ملاحم العز والوفاء للوطن المفدى وقدموا أروع الأمثلة، فخلدوا سيرتهم أبد الدهر، فهم الخالدون في نفوسنا بما قدموه من تضحيات عظيمة للوطن والإنسانية جمعاء.

وأضاف : شهداؤنا نموذج مشرف لأبناء قواتنا المسلحة سياج الوطن وحصنه المنيع ورجاله الساهرين على حمايته والذود عن ترابه بالغالي والنفيس فهنيئاً لوطن فيه مثل هؤلاء الأبطال، خلّدوا أسماءهم في سجل المجد بأحرف من نور في يومهم يوم الشهيد والأيام كلها لهم نرفع رؤوسنا عالياً نزهو بتضحياتهم وننحني إكباراً وإجلالاً لبطولاتهم التي عانقت عنان السماء.

وتوجه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بتحية تقدير واعتزاز لآباء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وذويهم الذين سطروا أبهى الصور لملاحم الحق وكتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات البطولة داعيا الله أن يتغمد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين الشهداء والأبرار.