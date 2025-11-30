فيصل بن صقر: يوم الشهيد رمز الفخر

رأس الخيمة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي أن يوم الشهيد ليس مجرد ذكرى، بل هو يوم للعز والفخر، ويوم للمجد الذي تسجّله دولة الإمارات العربية المتحدة، لتظل رايتها خفاقة عالية بفضل أبطال أدّوا مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه، في كل الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية.

وقال الشيخ فيصل بن صقر، في كلمته بهذه المناسبة، إن الإمارات كانت وستبقى وفية لأبنائها الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الحق وسيادة الوطن، مؤكدا أن دماء الشهداء ستظل نبراساً يضيء مسيرة الدولة نحو المستقبل، ويجسّد قيم الشجاعة والولاء والإخلاص التي تميّز بها أبناء الإمارات في ميادين الحق والواجب، تعبيراً عن حبهم وانتمائهم لوطنهم وترابه.

وأشار الشيخ فيصل بن صقر القاسمي إلى أن القيادة الرشيدة أولت أسر الشهداء كل الرعاية والاهتمام، تقديراً لوطنية أولئك الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل رفعة الإمارات وصون أمنها واستقرارها، ليبقى الوطن نموذجاً يحتذى في التلاحم المجتمعي وقوة الإرادة ووحدة الصف موجها تحية إجلال لأرواح شهداء الوطن وتحية تقدير واعتزاز لأمهات شهدائنا وآبائهم وذويهم.