وزير الرياضة: يوم الشهيد مناسبة وطنية تعزز قيم الولاء والانتماء والعطاء

دبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين ضربوا أروع أمثلة الفداء والعطاء، وقدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وحرصاً على ازدهاره.

وقال معاليه تزامنا مع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي تواكب 30 نوفمبر من كل عام: "سيبقى نبلهم وإقدامهم مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، ومنارة تلهم أبناء الإمارات لمواصلة العمل والبذل في سبيل رفعة دولتنا الغالية".

وأوضح معاليه أن مسيرة التضحية التي سطرها شهداؤنا الأبطال تجسد أسمى قيم الولاء والانتماء، وتغرس في نفوس شبابنا معاني الإقدام والإخلاص، تلك القيم التي تشكل جوهر العمل الوطني بكافة جوانبه وتفاصيله.

وأضاف : " في هذا اليوم الوطني، نتوجه بتحية إجلال ووفاء إلى أسر الشهداء التي جسدت أبهى قيم الصبر والعزيمة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بعزيمة لا تلين لتظل راية الإمارات عالية خفاقة بالمجد والعزة بين الأمم".