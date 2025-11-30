"الشارقة العقاري" : يوم الشهيد عهد وفاء لتضحيات خالدة

الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تُذكرنا بعمق الانتماء لوطن صنع مجده برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبقيمة التضحية التي تُعلم الأجيال معنى الولاء والالتزام بالمبادئ الراسخة التي تأسست عليها دولة الإمارات.

وأضاف: في هذا اليوم نستحضر الدور العظيم الذي قام به شهداؤنا في تثبيت أسس الأمن والاستقرار وتعزيز قوة الاتحاد وحماية المنجزات .

من جانبه قال سعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير الدائرة: يأتي يوم الشهيد ليؤكد مكانة البذل والعطاء في ضمير الإماراتيين حيث سطر الشهداء أغلى قيم النبل و أعلى معاني الالتفاف حول قيم الاتحاد والكرامة الإنسانية.