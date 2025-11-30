وزارة الدفاع: يوم الشهيد محطة وطنية لتجديد العهد

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد المتحدثون الرسميون باسم وزارة الدفاع أن "يوم الشهيد" محطة وطنية خالدة لتجديد العهد مع تضحيات أبناء الوطن الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الإمارات وقيمها الراسخة في السلام والعدل والإنسانية.

وقال العقيد الركن محمد المنصوري، إن يوم الشهيد يؤكد المكانة العظيمة التي يحظى بها شهداء الإمارات، فهم من جسّدوا أسمى معاني الإقدام والولاء، مشيراً إلى أن استذكار بطولاتهم يعزز روح التضحية والعطاء في نفوس أفراد المجتمع.

من جهته قال العقيد محمد القايدي، إن هذه المناسبة تعكس وحدة قيادة الإمارات وشعبها، وتبرز التلاحم الوطني الذي تميّزت به الدولة منذ تأسيسها، مضيفاً أن مظاهر المشاركة المجتمعية في يوم الشهيد تعبّر عن تقدير الجميع لمن وهبوا حياتهم دفاعاً عن الوطن.

من جانبه قال العقيد حمد الشرياني، إن وزارة الدفاع تولي مناسبة يوم الشهيد أهمية خاصة بوصفها رمزاً للوفاء والتقدير للتضحيات، مؤكدة أن هذه المناسبة تهدف إلى إبراز معاني التضحية والوحدة وتعزيز المسؤولية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية في المجتمع.

بدوره قال المقدم ركن عمر النعيمي، إن ما يظهره المجتمع من تضامن واسع مع أسر الشهداء يعكس عمق الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التلاحم هو أحد أسرار قوة الإمارات وقدرتها على مواجهة التحديات بثبات.

وقال الرائد ركن بدر الحفيتي، إن إحياء مناسبة يوم الشهيد يعزز لدى الشباب الشعور بالمسؤولية الوطنية، ويعمّق فهمهم لدورهم في حماية مكتسبات الدولة وصون أمنها، مؤكداً أن الشهداء سيبقون القدوة والنموذج في الإخلاص والولاء.

وأكدوا أن يوم الشهيد سيظل مناسبة وطنية متجددة لتجسيد قيم الوفاء، وترسيخ معاني التضحية التي كانت ولا تزال ركناً أصيلاً، وحجر أساس في مسيرة الإمارات ونهضتها، وأن يوم الشهيد يأتي تقديراً وعرفاناً لهذه التضحيات، سائلين المولى ان يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يحفظ الإمارات قيادة وشعباً.