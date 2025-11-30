أحمد جمعة الزعابي: توثيق بطولات الشهداء دليل وفاء وعرفان للأبطال الأبرار

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، أن ذكرى شهداء الإمارات ستظل حاضرة في كلّ أرجاء الوطن؛ في واحة الكرامة والنُصب التذكارية، وأسماء المساجد والمدارس والشوارع الرئيسة، مشيرا إلى أن ما تبذله الدولة من جهود لتوثيق تاريخهم وتخليد بطولاتهم هو دليل وفاء وعرفان لهؤلاء الأبطال الأبرار.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد"، "في هذا اليوم المبارك، نستحضر بكلّ فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا الذين قدّموا أعظم التضحيات وبذلوا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، ونرفع أسمى آيات التقدير والولاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين تعهّدوا برعاية أبناء الشهداء وتأمين حياة كريمة لأُسرهم.

واختتم معاليه كلمته قائلا : " نتقدّم بالتحيّة والتقدير لقواتنا المسلّحة الباسلة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، وأبناء الوطن المتفانين في خدمته، ومن يعملون بإخلاص في ميادين الواجب؛ حفظ الله دولتنا، وتغمّد برحمته ومغفرته أرواح الشهداء، وأسكنهم الفردوس الأعلى، وأدام على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان.