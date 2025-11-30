وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد: دماء الشهداء شكلت الأساس المتين لنهضة الإمارات

أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / أكد معالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أن يوم الشهيد هو يوم وفاء لقيم رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" والآباء المؤسّسؤن، وهي قيم التضحية والإخلاص والولاء، التي شكلت الأساس المتين لمسيرة الاتحاد ونهضته المباركة، وسنظلّ، بإذن الله، أوفياء لتلك القيم.

وقال معاليه، في كلمة بهذه المناسبة، "في الثلاثين من نوفمبر، الذي تحتفي فيه دولتنا، قيادةً وشعبًا، بقيم البطولة والفداء، نقف إجلالًا وإكبارًا لشهدائنا الأبرار، الذين روَّوا الأرض بدمائهم الزكية، وفدوها بأرواحهم الطاهرة، مُسطّرين أعظم صفحات الشجاعة والبسالة؛ دفاعًا عن الوطن وصونًا لسيادته وعزّته وكرامته؛ وهو يومٌ نؤكّد فيه صادق انتمائنا للوطن، وكامل ولائنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مُعاهدين على أن نظلّ أوفياء للوطن، باذلين الغالي والنفيس في سبيل رفعته وحماية منجزاته.

وتوجه معاليه بخالص التقدير لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلّحة، وإلى منتسبي أجهزتنا الأمنية، المرابطين في ميادين الشرف دفاعًا عن الوطن، والتحيّة لأبناء وبنات الإمارات العاملين في جميع ميادين العطاء، وللمقيمين بيننا من أبناء الدول الشقيقة والصديقة، الذين يشاركوننا حبّ هذا الوطن وخدمته بصدقٍ وإخلاص، مُجدّدين العهد بأن نظلّ حماةً للقيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد، جندًا أوفياء لقيادته التي لم تدخّر جهدًا من أجل رفع راية الوطن خفّاقة، وصون كرامته وسيادته، وتوفير مقوّمات الحياة الكريمة لأبنائه والمقيمين فيه.

واختتم معاليه كلمته قائلا: أدام الله مجد دولة الإمارات، وأبقى علمها خفّاقًا بسواعد أبنائه المخلصين، وندعو الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي، وأن يتغمّد برحمته ومغفرته شهداءنا الأبرار، فهم رمز التضحية، وقد أوفوا ما عاهدوا الله والقيادة والوطن عليه، ووفّق الله أبناءهم وجزى ذويهم خير الجزاء؛ حفظ الله دولتنا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.