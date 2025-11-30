حمد عبدالرحمن المدفع: "يوم الشهيد" تجسيد لأروع قصص الشجاعة والإقدام

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع المستشار في ديوان الرئاسة، أن "يوم الشهيد" هو تجسيد لأروع قصص الشجاعة والإقدام، وأبهى مثال على الإرادة القوية لأبناء الإمارات في ساحات الفداء والكرامة والدفاع عن الوطن.

وقال معاليه، في كلمة بهذه المناسبة :" في هذا اليوم الذي تقف فيه دولتنا إجلالا وإكبارًا لشهدائنا الأبرار، نُجدّد الولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مُعاهدينه على أن نظلّ أوفياء للقيم التي استشهد أبطالنا دفاعًا عنها، ونرفع أسمى آيات التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرعايتهم أُسر الشهداء وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وتوجه معاليه بأعظم آيات التقدير إلى ضباط وضباط صف وجنود قواتنا المسلّحة، وإلى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية، وأبناء الإمارات العاملين في مختلف ميادين البذل والعطاء، داعيا العليّ القدير أن يحفظ دولتنا، ويتغمّد شهداءنا بواسع رحمته، ويُسكِنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.