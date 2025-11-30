فارس المزروعي: 30 نوفمبر يوم لإعلاء قيم الشهادة والولاء للوطن

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي فارس محمد المزروعي المستشار في ديوان الرئاسة، أن الثلاثين من نوفمبر يوم نعلي فيه قيمة الشهادة، التي تُمثّل ذروة البذل والعطاء، وقمّة معاني البسالة والفداء، وأسمى صور الانتماء للوطن والولاء لقيادته.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد"، "نستذكر بكل فخرٍ وإجلال تضحيات آبائنا وإخواننا الذين بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب، دفاعًا عن الدولة، وصونًا لسيادتها، وحمايةً لمواطنيها، ولتظلّ رايتها عاليةً خفّاقة، رمزًا للقوة والعزّة والشموخ".

وجدد معاليه العهد للشهداء الأبرار، مدنيين وعسكريين، بأن تظلّ أرواحهم الطاهرة مناراتٍ تُضيء دروب الأجيال، وأن تبقى أسرهم وذويهم أمانة في أعناقنا، يُحيطهم الوطن بالرعاية، وتتولّاهم الدولة وقيادتها بالعناية.

ودعا معالي فارس محمد المزروعي، أبناء الإمارات إلى أن يستلهموا من سِير الشهداء معاني الإخلاص والتفاني في أداء الواجب؛ صونًا للدولة التي أسّسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسّسون، على قيم البذل والعطاء، ومضت على نهجهم قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مؤكدا أن الأمم المُتطلّعة إلى المستقبل، تُبنى ببذل الغالي والنفيس.

واختتم معاليه كلمته قائلا : "التحيّة والتقدير لجنود وضباط وقادة قواتنا المسلّحة الباسلة، وجميع منتسبي أجهزتنا الأمنية، المرابطين في ميادين الشرف دفاعًا عن تراب الوطن، وحمايةً لمنجزاته، وصونًا لعزّته وسيادته؛ حفظ الله دولتنا، منارة سلام ومحبة، وتغمّد برحمته ومغفرته أرواح شهدائنا، وجزى أمهاتهم وآباءهم وأبناءهم وأسرهم خيرًا، وأدام على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار.