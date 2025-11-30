سهيل المزروعي: تضحيات شهداء الإمارات باقية في ذاكرة الوطن ومسيرة مجده

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن يوم الشهيد، ليس مجرد ذكرى، بل هو عهد متجدد بالوفاء والاعتزاز، نستحضر فيه بطولات شهدائنا الذين سطّروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء، فخلّدوا أسماءهم في ذاكرة الوطن ومسيرة مجده الخالدة.

وأضاف: "نقف، في هذا اليوم، بكل فخرٍ وإجلال أمام تضحيات أبناء الإمارات الأبطال الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن، وصوناً لكرامته، وتجسيداً لقيم الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون".

وقال: "لقد جسّد الشهيد الإماراتي روح العطاء والإقدام والمسؤولية، وأثبت أن حب الوطن أسمى من الحياة، وأن الإمارات لا تعرف إلا العزّ والمجد والمكانة الرفيعة بين الأمم. وفي ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تزداد الإمارات وفاءً لأبنائها الأبطال، واعتزازاً بتضحياتهم، والتزاماً برعاية أسرهم وصون إرثهم الوطني الخالد".

وتابع: "على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نمضي على طريق المجد بعزيمةٍ لا تعرف المستحيل، مستلهمين من تضحيات الشهداء قوةً تدفعنا لمواصلة البناء والعطاء من أجل وطنٍ لا يرضى بغير الريادة مكاناً".