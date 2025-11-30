نهيان بن مبارك: نعاهد شهداءنا الأبرار باستدامة جهودنا وعطائنا للحفاظ على كل المكتسبات الوطنية

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ قال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إننا في يوم الشهيد، نترحم على شهدائنا الأبرار الذين هم المثال والقدوة في البطولة والتضحية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته، ونعاهدهم على الالتزام الدائم باستدامة جهودنا وعطائنا في المجالات كافة للحفاظ على كل المكتسبات الوطنية التي بذلوا دماءهم لحمايتها، ونلتزم أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن نظل جنودا للوطن في كل المجالات لتظل الإمارات في عزة ورخاء.

وأضاف معاليه: "إننا في يوم الشهيد، نعبر عن الفخر والاعتزاز، بالجهود المخلصة، والمشاعر الوطنية القوية، التي نراها بين جميع أبناء وبنات الوطن وفاء وعرفاناً لشهدائنا الأبرار، الذين قدموا بدمائهم الطاهرة، أوضح دليل في التضحية والفداء، في سبيل تحقيق العزة والكرامة، لوطنهم الغالي، وكان استشهادهم، أبلغ تعبير عن حبهم لوطنهم، والتفافهم حول قيادتهم، وإيمانهم بواجبهم الوطني في حماية الحق الوطني وإقرار السلام".

وتابع معاليه: "في هذا اليوم، نستذكر باعتزاز وفخر أسر الشهداء الأبرار بصلابتهم، وقناعتهم بأن الشهيد حي وأنه نبراس مضيء لشعب الإمارات دائما، ومبعث عزة وفخار لأهله ووطنه، ومصدر قوة وعزم، لأبناء الوطن جميعا، ونحتفي كذلك بالقيم والمبادئ التي تشكل مسيرة قواتنا المسلحة، وهي قيم الولاء والوفاء وإعلاء الحق، وتوفير الحياة الآمنة للجميع، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتصرف بشرف ونزاهة، فشهداء الوطن الأبرار هم التجسيد الحي لكافة هذه القيم النبيلة، فتحية لقواتنا المسلحة في يوم الشهيد، ونلتزم جميعا بأن نرابط معهم وندعمهم، ونعتز بما يمثلونه من قيم راسخة، ومبادئ نبيلة، ونثمن عاليا تضحياتهم الغالية في سبيل الوطن".

وأوضح معاليه "أن حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على الاحتفال بذكرى الشهيد يأتي عرفانا بما قدمه الشهداء من تضحيات كبيرة، وهو كذلك تذكرة بالمبادئ الوطنية والإنسانية، التي غرسها في ربوع هذا الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تعلمنا منه مبادئ الولاء والانتماء وحب الوطن، والدفاع عن مصالحه، وهي المبادئ والقيم، التي يسير على نهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله".

وختم معاليه بالقول: "إننا نحيي بكل احترام وإجلال، أرواح شهدائنا الأبرار، ونذكر بكل فخر واعتزاز تضحياتهم في سبيل حماية الحرية والكرامة، وواجبنا أن نكمل المسيرة على هدي ما يمثلونه من نموذج وطني رائع ورائد، لتبقى الإمارات الحبيبة بفضل التلاحم القوي بين قيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء دولة تقدم ورخاء وسلام واستقرار".