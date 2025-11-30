خولة السويدي: تضحيات الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وحاضرةً في قلوب وعقول أبنائه

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية تعكس أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء للوطن كقيم متجذرة في المجتمع الإماراتي وتؤكد أن أبناء الإمارات مستعدون دائماً لتقديم أغلى ما يملكون فداءً لوطنهم الغالي؛ حيث جاد الشهداء الأبرار بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والذود عنه وصون مكتسباته لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة على الدوام.

وأكدت سموها أن تضحيات الشهداء ودماءهم الزكية ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وحاضرةً في قلوب وعقول أبنائه وستظل النبراس الذي نهتدي به في حياتنا ونقدم عبره للأجيال على مر التاريخ أسمى معاني البذل والعطاء للوطن والقيادة الرشيد، مشيرة إلى أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد يعكس عمق التلاحم الوطني بين القيادة والشعب؛ حيث تتآلف قلوب شعب دولة الإمارات خلف قيادتهم الرشيدة ويقف الجميع في هذا اليوم إجلالاً وتقديراً واحتراماً لتضحيات شهدائنا الأبرار.