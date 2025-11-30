راشد بن حميد: شهداؤنا سطَّروا أسمى ملاحم البطولة والفداء وستبقى ذكراهم خالدةً للأبد

عجمان في 30 نوفمبر /وام/ أكّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنّ يوم الـ30 من نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها شهداءنا الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل الوطن وعزته ورفعته، وسطَّروا أسمى ملاحم البطولة والفداء.

وأشار إلى أنّ تضحيات شهدائنا ستظل قناديل تنير دروب الأجيال، وتلهمها في حب الوطن والدفاع عن حماه، كما ستبقى ذكراهم خالدةً إلى الأبد في تاريخ الإمارات ووجدان قيادتها وشعبها.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "دماء شهدائنا الكرام لا تُنسى، وفي هذه المناسبة المجيدة، نستذكر كل عام تفانيهم وبذلهم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن، ونرفع أسمى آيات الامتنان والعرفان لتضحياتهم الجسام، ونجدد التقدير والدعم لذويهم الذين زرعوا في نفوس أبنائهم قيم الانتماء والولاء للإمارات".

وأفاد بأنّ قيم الشهادة والتضحية من أجل الوطن، جزء من الموروث الأصيل للآباء المؤسسين "طيَّب الله ثراهم"، ومن بعدهم القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل زرع القيم السامية التي يمثلها الشهداء في نفوس شباب الوطن، وحثِّهم على الاقتداء بهم عند نداء الواجب.

وأكّد أنّ تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولاتهم ستظل منقوشةً بحروف من نور على جدران ذاكرة الوطن، وستبقى أوسمة عز وكرامة تكلِّل صدور أبناء الإمارات رمزاً لشموخهم وشاهداً على عنفوانهم ونموذجاً لعمق انتمائهم لوطنهم وصون مكتسباته وإنجازاته، لتظل الإمارات عصيَّةً على التحديات، ولتبقى رايتها خفَّاقةً بالمجد والرفعة.

واختتم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كلمته بالقول: "في يوم الشهيد نتوجه بالتقدير والإجلال لأمهات شهداء الوطن وذويهم، لما قدموه من دروس وعِبر في الانتماء للوطن، والاعتزاز بتضحيات أبنائهم في سبيل رفعة وطنهم، لتبقى رايته عاليةً في سماء المجد والعُلا، نسأل الله تعالى أنْ يرحم شهداءنا الأبرار، وأنْ يديم على الإمارات وقيادتها وشعبها الأمن والأمان والازدهار".