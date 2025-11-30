عبد العزيز بن حميد: يوم الشهيد عهد وفاء لرجال خلّدوا راية الوطن بتضحياتهم

عجمان في 30 نوفمبر /وام/ قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إنّ يوم الشهيد عهد وفاء لرجال خلّدوا راية الوطن بتضحياتهم، مؤكداً أنّه مناسبة وطنية جليلة لتخليد ذكرى شهداء الوطن، وأسمائهم وتضحياتهم المباركة، التي سجلوا بها تاريخاً مشرفاً بمداد من نور وفخر.

وأوضح، "هذه المناسبة تأتي لتؤكد أنّ تضحيات الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال، وتعمق معنى الانتماء للوطن، وأنّ هذا اليوم المجيد محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الاتحاد، فتضحيات الشهداء غرست في نفوسنا معاني القوة والصمود، وعزّزت فكرة الاتحاد ولبنته الأساسية والذود عن الوطن بأغلى ما يملكه الإنسان، حياته ونفسه وروحه".

وأكّد أنّ قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن والكرامة، موروث خالد عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج القادة المؤسسين، وهي قيم استمرت راسخة في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بالاحتفاء سنوياً بذكرى الشهداء وتكريمهم، باعتبارها يوماً للمجد والبطولة والانتماء للوطن.

وأضاف، أنّ استحضار هذه القيم بيوم الشهيد يرسخ في الوجدان أنّ الشهادة رسالة ممتدة تحمي الوطن، وتبقي رايته عالية، وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار مهما طال الزمان وساماً مشرفاً يحمله أبناؤنا على صدورهم وسيبقون رمزاً مجيداً للسلام والشجاعة والإقدام.

وفي ختام كلمته، قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: "صون ذكرى الشهداء واجب وطني، وفي هذه المناسبة الخالدة نقدم التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين كانوا صمام أمان لهذه الأرض الطيبة، ونسأل الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأنْ يحفظ أبناءهم وذويهم وأهلهم على صبرهم وثباتهم، وأنْ يحفظ الله قيادتنا الرشيدة وشعبنا وجنودنا في ساحات الحق والواجب والشرف".