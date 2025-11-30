راشد بن عمار: شهداؤنا رفعوا راية الإمارات عالياً بقلوب مخلصة للوطن

عجمان في 30 نوفمبر /وام/ أكّد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أنّ يوم الشهيد يوم للوفاء والعرفان، نعبر فيه عن تقديرنا العميق لمن قدموا أرواحهم في سبيل الحق والواجب، دفاعاً عن الوطن ومكتسباته، ونستذكر فيه بكل إجلال أسر الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات والإيمان بأنّ ما قدمه أبناؤهم هو أسمى درجات التضحية في سبيل الوطن.

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، بمناسبة يوم الشهيد: "في هذا اليوم نعرب عن اعتزازنا بتضحيات شهداء الإمارات الأبرار الذين جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء، وكتبوا بدمائهم الزكية صفحات خالدة من المجد والعزة في مسيرة الوطن، إنّهم رمز البطولة والعطاء، وقدوة في الفداء والإخلاص، رفعوا راية الإمارات عالياً، وصانوا كرامتها بقلوب مؤمنة مخلصة للوطن والقيادة".

وأضاف: "أرست قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهجاً راسخاً في تخليد ذكرى الشهداء والاعتزاز بتضحياتهم، فكان يوم الشهيد محطة وطنية نجدد فيها العهد على الوفاء، ونتعلم منها معاني القوة والوحدة والانتماء".

وتابع: "نستلهم من تضحيات الشهداء روح الإخلاص في العمل والعزيمة في خدمة الوطن، ونؤكد التزامنا بمواصلة مسيرة التطوير والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارات في ميادين الريادة والتقدم، فالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن يستحقون منا أن نحمل رسالتهم في ميادين البناء كما حملوها هم في ميادين الشرف".

واختتم الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي: "رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وجزاهم عن وطنهم خير الجزاء، وأدام على دولتنا نعمة الأمن والأمان، لتبقى راية الاتحاد خفاقة بالعز والمجد، ويبقى شعب الإمارات نموذجاً للوفاء والولاء للوطن والقيادة".