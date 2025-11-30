حميد بن عمار: شهداؤنا الأبرار رمز للبطولة والولاء وأوسمةُ فخر على صدر الوطن

عجمان في 30 نوفمبر /وام/ قال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، إنّنا نقف جميعاً في يوم الشهيد بكل فخر وإجلال أمام تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وذوداً عن كرامته، حاملين في قلوبهم راية العز والشرف والوفاء، فهم رموز البطولة والولاء، وأوسمة فخر على صدر الوطن الذي لا ينسى أبناءه المخلصين.

وأضاف، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "ستبقى تضحيات شهدائنا خالدة في ذاكرة الإمارات، تنير درب الأجيال القادمة بمعاني البذل والإيثار، وتجسد أسمى قيم الانتماء والوفاء لقيادتنا ووطننا الغالي".

وأردف: "ما حققته دولة الإمارات من أمن واستقرار ورفعة هو ثمرة إخلاص شهدائنا الأبرار وعطائهم، وسنظل أوفياء لهم ولأسرهم التي غرست فينا معنى التضحية في سبيل الوطن".

وقال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي: "في هذا اليوم الأغر، نرفع أسمى آيات العرفان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من تكريم الشهداء وأسرهم نهجاً راسخاً في مسيرة الإمارات، كما نحيي أسر الشهداء وأبناءهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات والاعتزاز بتضحيات ذويهم".

واختتم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي بالقول: "رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وجزاهم عن وطنهم خير الجزاء، وأدام على دولتنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة حكيمة جعلت من حب الوطن وخدمته شرفاً ومسؤولية".