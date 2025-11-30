هيئة النقل في عجمان: تضحيات شهداء الإمارات قيمة راسخة تُخلّد شجاعتهم

عجمان في 30 نوفمبر /وام/ أكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن تضحيات شهداء الإمارات ليست مجرد صفحات من التاريخ، بل هي قيمة راسخة تُخلّد شجاعتهم وتُبرز مكانتهم في قلب كل إماراتي، وتذكّرنا بأن قوة هذا الوطن كانت وما زالت تُبنى على أكتاف رجالٍ آمنوا بأن خدمة الوطن شرف لا يعلوه شرف.

وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "في هذا اليوم، نقف بكل إجلال أمام تضحيات رجالٍ قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، وكتبوا بدمائهم الطاهرة أسمى معاني الوفاء والانتماء".

وأضاف أن يوم الشهيد هو وقفة وطنية نستحضر فيها قيم التضحية والإخلاص التي تجسدت في أبناء الإمارات، ونجدّد فيها ولاءنا ووفاءنا لقيادتنا الرشيدة التي أولت أسر الشهداء أسمى درجات الرعاية والتقدير، وجعلت ذكراهم خالدة في وجدان الوطن.

وأردف: "في هيئة النقل في عجمان، نستلهم من بطولات الشهداء روح الالتزام والمسؤولية، ونمضي بعزيمة أقوى نحو خدمة مجتمعنا، وتعزيز جاهزية قطاع النقل ليكون جزءًا فاعلًا في مسيرة الدولة واستقرارها وأمنها".

وختم بالقول: "رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، وأدام على دولتنا الأمن والعزة والرفعة".