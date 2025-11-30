غرفة أبوظبي: يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد بطولات أبناء الوطن

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب، إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة نستذكر خلالها تضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الإمارات وصوناً لكرامتها وأمنها.

وأكد في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، على تجديد الوفاء لشهداء دولة الإمارات البواسل الذين جسدوا أسمى معاني التضحية والولاء للقيادة الرشيدة، ولدولة جعلت رفعة الإنسان وقيم العطاء والانتماء في صدارة أولوياتها.

وأضاف سعادته، أن المكانة التي يحظى بها الشهداء في قلوب الإماراتيين، والرعاية المستمرة التي توليها القيادة الرشيدة لأسرهم، تؤكد أن تضحياتهم ستبقى راسخة في ذاكرة الوطن ومسيرته، حيث يُعد هذا اليوم فرصة لترسيخ قيم الإخلاص والعمل الوطني لدى الأجيال، وتأكيد لمسؤوليتنا في مواصلة البناء والحفاظ على مكتسبات الاتحاد.

من جانبه، قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن غرفة أبوظبي، تعتبر استذكار بطولات الشهداء التزاماً وطنياً ومسؤولية مجتمعية تستوجب مواصلة العمل بإخلاص للمساهمة في نهضة الوطن، مستلهمين من تضحياتهم عزيمة لا تلين.

وأكد في هذا اليوم التمسك بقيم التضحية والانتماء، ودعم جهود الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الروح الوطنية لدى الأجيال القادمة، موضحا أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لاستعادة بطولات أبناء الوطن المخلصين الذين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن عزة الإمارات وسيادتها، مجسدين أسمى معاني الشجاعة والوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.