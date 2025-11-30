محمد بن فيصل القاسمي: يوم الشهيد يجسّد تضحيات الأبطال ووفاء أبناء الإمارات للقيادة الحكيمة

الشارقة في 30 نوفمبر /وام/ أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها أبناء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن وحمايته وصون مكتسباته في ساحات العز والفخر ليبقى عزيزاً شامخاً مجسّدين بتضحياتهم قيماً عظيمة توارثوها من الآباء والأجداد.

وقال إن دماء الشهداء ستظل نبراساً يضيء لنا وللأجيال القادمة معاني البطولة والفداء، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأسست على أسس راسخة من التلاحم والتعاضد وقيم الإخلاص والولاء المتجذّرة في نفوس أبنائها الذين يجودون بأرواحهم في ميادين العطاء والواجب.

وقال في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: "لقد سطّر شهداء الإمارات أعظم ملاحم البطولة وقدموا سيرة عطرة في بذل أرواحهم ودمائهم فداء للعزة والكرامة وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره، وإحياء هذه المناسبة الوطنية يؤكد وفاء القيادة الحكيمة وشعب الإمارات المعطاء لدماء الشهداء وتضحياتهم الذين لبّوا نداء الوطن ويجسّد أسمى معاني التضامن والتلاحم بين أبناء الإمارات وقيادتهم الرشيدة ويؤكد استعداد الجميع لبذل الغالي والنفيس لتبقى راية دولتنا دائماً عالية خفاقة في سماء الوطن".