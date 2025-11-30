"الإمارات للتنمية المتوازنة": 30 نوفمبر يوم الوفاء لشهداء الوطن الأبرار

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ أكد سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن الثلاثين من نوفمبر يمثل أحد أنبل الأيام في الذاكرة الوطنية ومناسبة خالدة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز رجالاً جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداءً للوطن ووفاءً لرايته وصوناً لأمنه واستقراره.

وقال سعادته في تصريح له، إن يوم الشهيد يجسد القيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات في التضحية والإخلاص والوفاء والانتماء والذود عن ثرى الوطن بالأرواح، ومناسبة تعكس متانة اللُُحمة الوطنية التي تجمع القيادة الرشيدة بشعبها، تقديراً لشهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن الحق ونصرة المظلوم وحماية لمسيرة الإنجازات وصوناً للمكتسبات الوطنية.

وأضاف أن تخليد القيادة الرشيدة لذكرى شهداء الوطن ورعايتها لأسرهم، يمثل مصدر اعتزاز لكل مواطن ومقيم ويجسد عمق التقدير الوطني للتضحيات العظيمة التي قدمها أبناء الوطن في ميادين الشرف والبطولة.

وأكد أن ذكرى يوم الشهيد ستظل راسخة في وجدان شعب الإمارات جيلاً بعد جيل، لتظل مصدر إلهام للأجيال وشاهداً على تضحيات شهداء الوطن، ولتبقى ذكراهم العطرة منارة تهدي مسيرة الوطن نحو المستقبل، وترسخ قوة الاتحاد ووحدة المصير.