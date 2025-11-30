بلدية الحمرية: يوم الشهيد رمز للوفاء وتخليد لتضحيات أبطال الوطن

الشارقة في 30 نوفمبر /وام/ أكد سعادة مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية خالدة تجسد أعظم معاني الولاء والانتماء للوطن، وتكرّم تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن وحمايته، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة في سماء المجد والعزة.

وقال إن "الاحتفاء بيوم الشهيد هو رسالة عرفان ووفاء للأرواح الطاهرة التي ارتقت دفاعاً عن الحق والكرامة، وتأكيد على أن الوطن لا ينسى أبناءه الأوفياء، وأن تضحياتهم ستظل خالدة في وجدان شعب الإمارات".

وأشار إلى أن "يوم الشهيد" يعكس القيم الأصيلة التي نشأ عليها أبناء هذا الوطن الغالي، تلك القيم التي أسسها الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والتي تتواصل اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع الإنسان محور التنمية وركيزة القوة الأساسية للدولة.

وأضاف: "في هذا اليوم، نستذكر بكل فخر واعتزاز أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره، ليمنحونا دروساً ملهمة في الإيثار والبذل والعطاء. هؤلاء الأبطال سجلوا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الوطن، وقدموا نموذجاً مبهراً للأجيال القادمة في حب الوطن والتفاني من أجله".

ولفت الشامسي في قوله: "نسأل الله أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة التي تجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في التلاحم بين القيادة والشعب. كما ندعو شبابنا إلى مواصلة مسيرة البناء والعطاء، مستلهمين من تضحيات الشهداء طموحاً لا يعرف المستحيل.