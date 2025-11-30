بلدية مدينة أبوظبي: نقف إجلالاً لأرواح شهدائنا الذين عززوا بتضحياتهم أمن الوطن

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ أكد سعادة أحمد فاضل المحيربي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، أن شهداء الإمارات أضاؤوا بتضحياتهم وعطاءاتهم حاضرنا ومستقبلنا، وعززوا أمن الوطن والمواطنين، وقدموا مثالاً مشرفاً على الولاء للوطن وقيادته، ورايته.

وأضاف: "نستذكر بكل فخر أبناء الإمارات الذين قدّموا أسمى معاني التضحية، وكتبوا بدمائهم الطاهرة صفحات خالدة من الشجاعة والولاء، وإن بطولاتهم ستظل منارة تهتدي بها الأجيال، وتضحياتهم ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن، تعزز الولاء، لقيادتنا، ووطننا، ليبقى مصاناً، شامخاً بالعز والمجد".

ورفع سعادة المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، أسمى آيات العرفان والتقدير إلى شهداء الإمارات الأبرار الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة دفاعاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية شعبها، وصون رايتها ورمز عزتها ، معرباً عن فخره ببطولات رجال القوات المسلحة ومواقفهم الشجاعة.