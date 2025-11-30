"سونورا فالي" تشارك في المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية

سان لويس ريو كولورادو في 30 نوفمبر /وام/ شاركت شركة "سونورا فالي" في المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية 2025، الذي أقيم في ولاية سونورا، بحضور واسع لمنتجين وخبراء من داخل المكسيك وخارجها.

وجاءت مشاركة الشركة في إطار جهودها لتعزيز جودة سلسلة إنتاج التمور في المنطقة، وتسليط الضوء على أصناف التمور التي تشتهر بها واحات سونورا، ودعم فرص التعاون الزراعي والتجاري مع الشركاء الدوليين.

وأكد سيزار غالاز، مدير الشركة، أن المشاركة في المهرجان الدولي الرابع لتمر "المدجول" شكّلت خطوة مهمة لتعزيز حضور التمور المكسيكية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المهرجان وفّر منصة دولية للتعريف بجودة الإنتاج في سونورا، وإبراز الخصائص المثالية التي تمتلكها المنطقة لزراعة وترويج هذا النوع من التمور، مؤكداً تقديره لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على حضورها ودعمها المتواصل.

وأوضح غالاز أن ما يجمع بين المكسيك ودول المنطقة من تشابه في المناخ والصحراء وطبيعة المدن يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات في قطاع النخيل والتمور.

وأعرب عن سعادته بنجاح فعاليات المهرجان هذا العام، مؤكداً تطلّع الشركة للمشاركة في الدورة الخامسة المقبلة.