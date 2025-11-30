جامعة كاليفورنيا تعزّز البحوث الزراعية في مهرجان التمور المكسيكية 2025

سان لويس ريو كولورادو في 30 نوفمبر /وام/ شارك معهد العلوم الزراعية بجامعة كاليفورنيا، في المهرجان الدولي الرابع للتمور المكسيكية 2025، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وجاءت مشاركة المعهد بهدف تبادل الخبرات العلمية، واستعراض أحدث نتائج البحوث في مجالات تطوير الإنتاج، وتعزيز التعاون الأكاديمي والزراعي بين الولايات المتحدة والمكسيك ودول المنطقة، بما يسهم في دعم منظومة الاستدامة وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بزراعة التمور.

وأكد الدكتور فيديل راميريز، الخبير في معهد العلوم الزراعية في جامعة كاليفورنيا، أن المشاركة في المهرجان الدولي للتمور جاءت لعرض نموذج تنبؤي جديد للمراحل الفينولوجية لنخيل الأجافا يعتمد على وحدات الحرارة المتراكمة.

وأوضح أن فريق العمل استفاد من شبكة محطات الأرصاد الجوية المنتشرة في وادي مكسيكالي، ووادي سان لويس ريو كولورادو في شمال غرب المكسيك لتطوير هذا النموذج، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة المحصول.

وأشار إلى أن النموذج يسهم في مساعدة المزارعين على توقع المراحل الحيوية للمحصول، بما في ذلك تحديد الأوقات المناسبة للتسميد، وممارسات الإدارة مثل تقليم الأوراق وتخفيف العناقيد، إضافة إلى تقدير توقيت الحصاد بدقة، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل في بساتين نخيل الأجافا.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مؤكداً أن المعهد يعمل على تطوير مشاريع بحثية مهمة في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.