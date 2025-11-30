نائب حاكم أم القيوين يشهد مراسم إحياء ذكرى “ يوم الشهيد ”

أم القيوين في 30 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين،اليوم، مراسم إحياء ذكرى “ يوم الشهيد ” التي أقيمت في الديوان الأميري بأم القيوين .

واستهلت المراسم بتنكيس العلم ووقفة صمت إجلالاً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع سمو الشيخ أحمد بن سعود المعلا، العلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا أن يوم الشهيد يذكرنا بصفحات خالدة في تاريخنا، ومناسبة جليلة نعلم من خلالها أبناءنا وأحفادنا والأجيال القادمة أسمى معاني التضحية والإيثار التي قدمها أبطالنا في سبيل مجد ورفعة وطننا الغالي، حيث يمثل يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات يستذكر فيه شعب الإمارات ما قدمه أبناؤها الشهداء من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وأمتهم، وليستلهم الشباب والأجيال للقادمة من تضحياتهم دروس ومعاني العزة والكرامة والتفاني من أجل الوطن الغالي ورفعته.

وأضاف سموه قائلاً : "بات الثلاثون من نوفمبر رمزاً للعزة والكرامة نستذكر فيه شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لدولة الإمارات ولشعبها لكي تبقى راية الوطن عالية خفاقة، ونستلهم في هذه الذكرى العظيمة من تضحيات شهدائنا العبر والدروس في حب الوطن والتضحية من أجله، والتي تدفعنا نحو تعزيز تلاحمنا من أجل استكمال مسيرة التنمية الرائدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه حكام الإمارات.