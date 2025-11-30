محمد بن سلطان بن خليفة: يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة وفاء لأبطال الإمارات

أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نجدد فيها العهد والولاء للأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ورفعته وأمنه.

وقال الشيخ محمد بن سلطان إن تضحيات شهداء الإمارات ستظل منارة مضيئة تلهم الأجيال، بالقيم التي غرسها المؤسسون، والمتمثلة في الشجاعة، والفداء، والولاء للقيادة والوطن، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة، جسدت أعلى صور الوفاء لأبنائها من خلال تخليد ذكراهم وصون إرثهم البطولي.

وأضاف أن الرياضات البحرية، كجزء من الهوية الوطنية، ستواصل ترسيخ هذه القيم بين الشباب، كما أن أبناء الإمارات سيبقون دائماً على العهد في حماية المكتسبات الوطنية، ومواصلة مسيرة العطاء في كل الميادين.