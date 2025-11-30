"الشارقة الدولي للرياضات البحرية" يشارك في بطولة كأس الرئيس للكانوي كياك الأولمبي بالهند

الشارقة في 30 نوفمبر / وام / يشارك فريق الكانوي كياك الأولمبي التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في منافسات بطولة كأس الرئيس الدولية للكانوي كياك الأولمبي في جمهورية الهند التي تستمر حتى الأول ديسمبر المقبل .

وضمت بعثة النادي 6 لاعبين موهوبين وهم راشد إلياس العسكر وعيسى أحمد الحوسني وحسن إسماعيل الحوسني وحميد إسماعيل الحوسني وزايد النقبي ومحمد جاسم برفقة الكابتن يونس شرار والكابتن عماد بن عبد الله والكابتن جيسن جيمس وسيتنافس اللاعبون في مسافات 200م و500م و1000م عبر فئات القوارب المختلفة (الفردي، الزوجي، الرباعي).

وهذه المشاركة الأولى للفريق على المستوى الدولي .