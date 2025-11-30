"أبوظبي التقني" يحصد 11 ميدالية في "مهارات آسيا – تايبيه 2025"

أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام / حصد فريق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 11 ميدالية متنوعة في مسابقة مهارات آسيا – تايبيه 2025، تمثلت في 4 ميداليات ذهبية، و4 فضية، وميداليتين للتميّز، إضافة إلى جائزة أبوظبي للمهارات التي تُمنح لصاحب أعلى درجة بين جميع المتسابقين، لتحقق الإمارات حضورًا لافتًا في واحدة من أهم المنافسات الآسيوية المتخصصة في المهارات التقنية والمهنية.

وشارك في المسابقة أكثر من 29 دولة وضمّت ما يزيد على 300 متسابق وخبير تنافسوا في 44 مهارة تقنية ومهنية.

و حصدت جنان خالد المرشدي الميدالية الذهبية في مهارة الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب جائزة أبوظبي للمهارات ولقب Best of Nation، بعد حصولها على أعلى درجة بين جميع المشاركين في البطولة.

كما فازت ميثاء سلطان المصعبي بالميدالية الذهبية في الرسم الهندسي الميكانيكي (كاد)، وحققت ميس صالح بارباع الميدالية الذهبية في صبغ السيارات، ونالت مريم هاشم الهاشمي الميدالية الذهبية في التصميم الجرافيكي.

أما الميداليات الفضية الأربع، فقد حصل عليها كل من لين محمد جامع في تكنولوجيا التصميم الصناعي، وعيسى خالد النبهاني في الخراطة باستخدام الحاسب الآلي، ويوسف أحمد الحوسني في التوصيلات الكهربائية لفئة الناشئين، وفاطمة جاسم العلي في الإلكترونيات للناشئين.

وحصد كل من منصور أحمد صديق في الإلكترونيات، وزايد سمير مرشد في اللحام، ميداليتين للتميز، بعد أداء تقني متقدم يعكس جاهزية المواهب الإماراتية للتنافس على أعلى المستويات.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية:"إن هذا الإنجاز الكبير الذي حققه شباب الإمارات في تايبيه ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة مباشرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي لا تدّخر جهدًا في تمكين الشباب الإماراتي ودعم تطورهم، وتوفير كل الإمكانات التي تضمن لهم التعليم النوعي والتدريب المتقدم، بما ينسجم مع تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بتوفير تعليم جيد وشامل ومنصف للجميع.

وأضاف :" نهدي هذا الإنجاز إلى قيادة الدولة الرشيدة التي تواصل دعم لمسيرة تمكين شباب الإمارات وتطوير مهاراتهم لقيادة المستقبل."

وأكد : " أثبت فريق أبوظبي التقني مرة أخرى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الاستثمار الأكثر أثرًا واستدامة، وأن بناء الإنسان هو الأساس المتين لأي تنمية مستقبلية. وفي أبوظبي التقني، نمضي وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على تطوير منظومة تعليم وتدريب تقني ومهني متقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتصميم برامج مبتكرة تُعِدّ أبناء الإمارات لوظائف المستقبل، وتمنحهم القدرة على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة والمهارات المتقدمة.

كما أكد الشامسي أن المركز سيواصل الاستثمار في الشباب الإماراتي وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم من المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الإمارات على منصات التتويج العالمية ويعكس مكانتها الرائدة في صناعة الكفاءات الوطنية.