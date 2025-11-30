وكيل وزارة المالية: يوم الشهيد يجسد معنى العزة والوفاء في ذاكرة الوطن

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن يوم الشهيد يحمل في ذاكرة الوطن معنى العزة والوفاء، فهو مناسبة وطنية تؤكد القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات، وقيم الإيثار والوفاء والعزيمة الصادقة في خدمة الوطن والدفاع عن مبادئه.

وأضاف : في هذا اليوم نستذكر أبناء الإمارات الذين جسدوا أعلى درجات التضحية والإخلاص، وجعلوا من حب الوطن مسؤولية تتجاوز الذات لتصبح التزاماً وطنياً وإنسانياً متجذراً في ضمير كل إماراتي.

وتابع: بطولات الشهداء ستظل نبراساً يوجّه مسيرة الأجيال نحو الحفاظ على ما تحقق من منجزات وصون أمن الوطن واستقراره مؤكدا أن تخليد ذكرى الشهداء هو التزام وطني وترجمة عملية لقيمة الوفاء التي تضعها القيادة الحكيمة في صدارة أولوياتها، وإن تضحيات الشهداء الأبرار مصدر لا ينضب للعزيمة والإصرار، ومحرك لروح المثابرة، مما يجعل من خدمة الوطن شرفاً ومسؤولية عظمى.

وقال : ونحن في الوزارة نستمد من هذه المناسبة معاني الالتزام والمسؤولية في أداء الواجب، والمثابرة على خدمة الوطن بإخلاص وكفاءة، وفاءً لتضحيات الأبطال الذين منحونا درساً خالداً في العزيمة والوحدة والانتماء.