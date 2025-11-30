محمد الحسيني: تضحيات الشهداء تجسد تلاحم القيادة والشعب في مسيرة العزة والكرامة

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الوفاء والانتماء للوطن، ويخلّد تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الحق وصوناً لراية الوطن وإنجازاته، وفي هذا اليوم الوطني، نستحضر بفخر واعتزاز بطولات شهدائنا الذين سطروا بتضحياتهم صفحات مشرقة في تاريخ دولة الإمارات، وأسسوا بإيمانهم العميق وولائهم الصادق نموذجاً راسخاً في العطاء.

وأضاف: إن تضحيات الشهداء مصدر إلهام للأجيال، ودليل على تلاحم القيادة والشعب في مسيرة العزة والكرامة، ويجسد تكريم أسر الشهداء ورعاية أبنائهم نهج القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤمن بأن الوفاء لتضحيات الأبطال هو التزام وطني مستمر يعزّز قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات، وإننا ماضون في دعم مسيرة التنمية المستدامة، إدراكاً منا بأن الوفاء لتضحيات الأبطال يقتضي العمل الجاد والإنجاز الوطني المتواصل، ليظل هذا الوطن النموذج الأرقى للعزّة والكرامة.