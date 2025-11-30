شرطة دبي توقّع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع

دبي في 30 نوفمبر/ وام /وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع (PMI) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات في مجال إدارة المشاريع، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقّع المذكرة عن شرطة دبي سعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومن جانب معهد إدارة المشاريع السيد محمد هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وأكد سعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا أن توقيع المذكرة يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد إدارة المشاريع على تعزيز التعاون في إدارة المشاريع، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، الأمر الذي يُسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والابتكار، إلى جانب تطوير القدرات البشرية والوطنية عبر ورش العمل والبرامج التخصصية الهادفة إلى تبادل المعرفة.

وفي السياق ذاته، قال السيد محمد هاني الشاذلي: “يشرفنا أن نتشارك مع شرطة دبي، إحدى أبرز المؤسسات الأمنية وأكثرها تطلعاً للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجسد الشراكة الاستراتيجية قوة دمج منهجيات إدارة المشاريع المعترف بها عالمياً مع المتطلبات الحيوية للعمل المؤسسي، مما يعزز كفاءة أكبر ويحقق تأثيراً مستداماً للمجتمع”.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تحديد أولويات التدريب والتطوير، والتعاون في تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، ودعم المتطلبات الإدارية والتنظيمية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي في مجال إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ.

كما سيتعاون الجانبان في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التميز المؤسسي ونضج مكاتب إدارة المشاريع، وتنظيم ندوات وورش عمل متخصصة لتبادل المعرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد إدارة المشاريع (PMI) يُعد جهة عالمية رائدة في إدارة المشاريع منذ عام 1969.