اكتمال عقد المتأهلين الثمانية إلى الدور الثاني في بطولة فزاع لليولة

دبي في 30 نوفمبر/ وام/ أكمل أحمد علي الحبسي ومبارك محمد الشامسي عقد المتأهلين الثمانية إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 21 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت الحلقة منافسة قوية وسط حضور جماهيري كبير .

وتصدر أحمد علي الحبسي من رأس الخيمة الترتيب برصيد 80 علامة، تلاه المتأهل مبارك محمد الشامسي من أبوظبي برصيد 60 علامة، فيما حل ثالثا أحمد راشد المنصوري من دبي برصيد 50 علامة.

وتضمّنت الحلقة مجموعة من التحديات التي أبرزت مهارات المشاركين، شملت عرض اليولة، وتركيب الشداد، والسباحة، والرماية، وعدّ القصيد، وسباق الهجن، ما عكس تقارب المستويات وجودة الأداء.

وتزيّن ميدان المرموم ببيئته الجديدة المستوحاة من فرجان دولة الإمارات بما تحمله من تفاصيل أصيلة، وارتفعت فيه أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد يجسد الفخر والانتماء احتفاء بعيد الاتحاد، وتأكيدًا لقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

كما قدم البرنامج تقريرا خاصا بهذه المناسبة الوطنية .

وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن البرنامج التدريبي المتكامل يسهم في تطوير أداء المشاركين وإعدادهم بصورة احترافية تعزز جاهزيتهم الفنية والبدنية، مشيرة إلى أن البطولة تشكل منصة مهمة لصون الموروث الإماراتي وتقديمه بصورة حديثة تعكس قيم الهوية الوطنية.