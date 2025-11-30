مدير عام "الاتحادية للضرائب": نفخر بتضحيات شهدائنا الأبرار وما قدموه من أجل الوطن

أبوظبي في 30 نوفمبر /وام/ أعرب سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عن الفخر والاعتزاز بيوم الشهيد الذي يُخلِّد بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار عرفانًا وتقديرًا لما قدَّموه من أجل الوطن والقيم الإنسانية.

وقال البستاني، إن تخصيص هذا اليوم لإحياء ذكرى شهدائنا الأبرار يؤكد أنّ قيادتنا الحكيمة لا تنسى أبناءها خصوصًا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للواجب وللوطن، ويغرس ذلك في نفوس أبنائنا حب الوطن حينما يتذكرون دائمًا ما قدمه الشهداء من تضحيات وطنية كبيرة من أجل وطننا الغالي، الذي يواصل مسيرة الخير والعطاء بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي ضربت أروع الأمثلة في الوقوف بجانب أبنائها وجنودها وأسرهم، وتحرص على تخليد أسماء شهداء الوطن الأوفياء على مر التاريخ.

وأضاف: إحياء ذكرى "يوم الشهيد" في الثلاثين من نوفمبر من كل عام يُتيح لنا جميعًا التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات أبطال الإمارات الشّهداء الذين رفعوا رؤوس عائلاتهم وأبناء وطنهم عاليًا من خلال تضحياتهم وبطولاتهم، وتجسد هذه المناسبة الوطنية الهامة التلاحم الوطني الذي يؤكد فيه أبناء الوطن أنهم على قدر المسؤولية للدفاع وبذل الثمين والغالي في سبيل رفعة راية الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه واستقراره.