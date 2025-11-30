بطولة العين لرفع الأثقال تنطلق 6 ديسمبر

أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام/ ينظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال بطولة العين لرفع الأثقال، بالتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي في 6 ديسمبر المقبل بإستاد طحنون بن محمد بالقطارة.

وتعتبر البطولة الأولي من نوعها التي ينظمها النادي في مدينة العين، والثالثة في إمارة أبوظبي، بهدف نشر اللعبة واكتشاف المواهب بالمناطق المختلفة داخل الإمارة واستقطابها في فرق النادي التي تمثل العمود الفقري للمنتخبات الوطنية.

ويستمر التسجيل للمشاركة في البطولة المفتوحة للمواطنين والمقيمين، للفئات العمرية المختلفة من الذكور والإناث حتى صباح يوم البطولة، حيث يتم تحديد الفئات والأوزان حسب القائمة النهائية للمشاركين.

وأكد عبد الله حيي الشامسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي رئيس اللجنة الفنية، أن الترتيبات اكتملت لتنظيم البطولة وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للعبة، وسط متابعة من المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي يولي وأعضاء مجلس الإدارة اهتماماً خاصاً بنشر اللعبة ومنح الفرصة لكل الموهوبين ليكونوا لاعبين مميزين عبر البرامج التدريبية المتطورة التي يوفرها نادي أبوظبي لرفع الأثقال.

وقال الشامسي : " البطولة تأتي ضمن سلسلة من البطولات التي ينظمها النادي حيث سبق وأقام بطولتين في العاصمة أبوظبي، هدفها التعريف برياضة رفع الأثقال والوقوف على المستويات وضم اللاعبين واللاعبات المتميزين إلى صفوف النادي لصقل مواهبهم ورعايتهم ليتطوروا أكثر ويكونوا أساساً قوياً للأثقال الإماراتية".

من جهته قال ناصر خميس المحيربي المدير التنفيذي للنادي:" وضعنا خططاً طموحة لنشر رفع الأثقال في جميع مدن إمارة أبوظبي، وتنظيم مثل هذه البطولات يمثل نافذة مهمة للتعريف باللعبة وجذب المهتمين، ونحن سعداء بتنظيم هذه البطولة في مدينة العين والشكر أجزله لنادي العين".

وأضاف المحيربي:" نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين في فرق الرجال والسيدات والناشئين، والنادي استطاع في وقت وجيز بعد تأسيسه أن يضع اللعبة في الواجهة من جديد من خلال تحقيق لاعبيه لإنجازات مهمة مع المنتخب الوطني على الصعيدين العربي والآسيوي، لكن هذه مجرد بداية وخططنا تركز على صناعة الأبطال والتواجد القوي في الاستحقاقات الكبرى".