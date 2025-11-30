"كالدس" تستعرض حلولها الدفاعية في إيديكس 2025 بالقاهرة

أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام/ تشارك مجموعة كالدس القابضة في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" الذي يُقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر وذلك ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعد مشاركة المجموعة في المعرض الدولي المتخصص في الصناعات الدفاعية محطة مهمة ضمن سلسلة مشاركاتها الدولية، حيث تهدف إلى استعراض أحدث منظوماتها الدفاعية المتكاملة ومنتجاتها الجوية والبرية المتقدمة، إلى جانب تعزيز حضور الصناعات الوطنية في الأسواق الآسيوية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في قطاع الدفاع والأمن الإقليمي.

تعرض مجموعة كالدس خلال مشاركتها في المعرض قدراتها التصنيعية من خلال تسليط الضوء على أبرز منتجاتها وتقنياتها الدفاعية الرائدة التي تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات ضمن قطاعاتها الثلاثة المتكاملة: قطاع الأنظمة البرية، وقطاع الطيران، وقطاع الأنظمة الدفاعية والصواريخ. وتشمل هذه التقنيات آلية سويحان ثمانية الدفع الحديثة والمتطورة في قدراتها، ومنظومة صواريخ "الحداه" عالية الدقة، إلى جانب أحد أهم حلولها وابتكاراتها الفريدة وهي منظومة الدفاع الجوي "الدرع" قصيرة المدى المتطورة القادرة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، في تأكيد على ريادتها في ابتكار منظومات حماية متكاملة ومتقدمة ومواكبة المتطلبات والعملياتية الحديثة.

علاوة على ذلك، تستعرض المجموعة المركبة التكتيكية المدرعة متعددة المهام رباعية الدفع "مَزِيد" المزودة بمنصة إطلاق صواريخ "الحداه"، بالإضافة إلى طائرة الهجوم الخفيفة "بدر-250"، وطائرة التدريب الأساسي B- 250T، ومركبة "الوحش" ثمانية الدفع، ومركبة "الوشق" لمهام الاستطلاع ودوريات الحدود وحماية المنشآت الحيوية، ومنظومة قاذفة الصواريخ "برق" وناقلة الجنود المدرعة متعددة المهام (MCAV005).

وتعكس هذه المجموعة الواسعة من المنتجات الدفاعية إمكانات كالدس التصينعية المتقدمة ونضج قدراتها في مجال البحث والتطوير ومدى التطور الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بوجه عام في مجالات التصميم والهندسة والابتكار والتكامل الصناعي.

وقال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كالدس": "تأتي مشاركتنا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وما يربطهما من تعاون وطيد عبر عقود في المجالات كافة، وفي ضوء التزامنا الراسخ بتعزيز حضور الصناعات الدفاعية الإماراتية في الأسواق العربية والدولية، وترسيخ التعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في دعم أهدافنا في بناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة ومستقلة، انطلاقاً من استراتيجية الدولة في هذا المجال".

من جهته، قال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة إن "المعرض الدولي للصناعات الدفاعية يمثل منصة استراتيجية لعرض أحدث تقنياتنا وأنظمتنا المتكاملة، وإبراز ما وصلت إليه قدرات مجموعة كالدس من تميّز وابتكار في التصنيع الدفاعي القائم على الكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة. وأضاف: "نحرص من خلال هذه المشاركة على فتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتقديم حلولنا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركاء الإقليميين والدوليين. نواصل في كالدس الاستثمار في البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، انطلاقاً من رؤيتنا في أن تكون المجموعة رمزاً للصناعات الدفاعية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يعكس الثقة المتنامية بمنتجاتنا في الأسواق العالمية، ويعزز مكانة قطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية كمركز صناعي متقدم وموثوق في مجال الدفاع والأمن".

تأتي مشاركة مجموعة كالدس القابضة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية 2025 في القاهرة ضمن استراتيجيتها التوسعية في الأسواق العربية والأفريقية التي تشهد نمواً متسارعاً في الطلب على الحلول الدفاعية المتكاملة والمستدامة. وتسعى المجموعة من خلال المشاركة إلى تعزيز شراكاتها الإقليمية، واستكشاف فرص التعاون الصناعي والتقني، بما يعزز حضور الصناعات الدفاعية الإماراتية كخيار موثوق في مجالات الابتكار والتطوير والإنتاج المشترك.