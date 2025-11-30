ثقافة الشارقة تختتم النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للشعر العربي

الأقصر في 30 نوفمبر/ وام /أختتمت دائرة الثقافة بالشارقة،أمس، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للشعر العربي الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستمر 4 أيام بمشاركة أكثر من 140 مبدعاً ومبدعة من مختلف محافظات مصر.

حضر حفل ختام المهرجان الذي أقيم في المسرح المكشوف في ساحة معبد مدينة الأقصر سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ود. أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وحسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصر وعدد كبير من الجماهير التي توافدت إلى مقر الحفل احتفاءً بالشعر ومبدعيه.

و ثمّن د. أحمد محيي حمزة دور الشارقة الثقافي الذي يرعاه ويدعمه صاحب السمو حاكم الشارقة مشيداً بمبادرة سموّه النبيلة المتمثلة ببيوت الشعر واصفاً إياها بأنها علامات فارقة تؤسس لمشهد ثقافي وإبداعي في الوطن العربي معبرا عن إعتزاز جامعة الأقصر بالشراكة الثقافية التي تجمعها مع بيت الشعر في الأقصر مؤكداً أنها شراكة أثمرت العديد من الفعاليات على مدى 10 أعوام وساهمت في صقل مواهب الشباب.

وهنّأ محيي حمزة بيت الشعر في الأقصر بمناسبة ذكرى تأسيسه العاشرة مشيراً إلى أن مضي عشر سنوات دليل على نجاح هذه المبادرة الثقافية الرائدة التي منذ أن قامت فهي تعمل على خدمة الثقافة المصرية والعربية على حد سواء.

واستهل اليوم الختامي فعالياته بافتتاح عبد الله العويس ومحمد القصير معرض الفنون التشكيلية بمشاركة نخبة من فناني وطلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر وبحضور حشد من ضيوف المهرجان وطلاب وطالبات الكلية.

وضم المعرض أكثر من 70 عملاً تشكيلياً لأكثر من 70 فناناً وأظهرت الأعمال قدرة المشاركين على صياغة أفكارهم ضمن تجهيزات تشكيلية مبتكرة تنوّعت الأعمال بين الرسم واستخدام المعادن والمواد المركّبة مقدّمة رؤى تشكيلية متنوعة وتكشف عن مهارة الفنانين في توظيف الخامة وبناء تكوينات تحمل دلالات جمالية وفلسفية في آن واحد.

و تجوّل العويس والحضور في المعرض مستمعين إلى شروح الطلاب حول تفاصيل أعمالهم وتقنيات التنفيذ والرسائل الجمالية التي حملتها التكوينات الفنية، وكرّم عددا من الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز مسابقة الكلية في الفنون التشكيلية.

عقب ذلك احتضنت جامعة الأقصر أمسية شعرية شارك بها عدد من الشعراء المصريين تنوعت قصائدهم بين الإنساني والوطني والوجداني والحياة اليومية وروح الانتماء والفخر بالهوية والتاريخ .

وثّمن الشعراء المشاركون في المهرجان الدور الذي يقوم به بيت الشعر مؤكدين أنه على امتداد عقد كامل قدم بيت الشعر في الأقصر مساحة رحبة للمبدعين وحعل من المدينة التاريخية منصة نابضة تجمع الأصوات الشعرية من مختلف الدول العربية معتبرين الشارقة وجهة المثقفين العرب.