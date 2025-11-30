النائب العام لإمارة أبوظبي: شهداؤنا منارات نور سطرت أروع معاني الولاء

أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام/قال سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي إننا نقف في يوم الشهيد إجلالاً لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصون كرامته، وأثبتوا بأفعالهم أنهم منارات نور سطرت في صفحات تاريخ دولتنا أروع معاني الولاء والإخلاص والإنتماء .

وأضاف أن يوم الشهيد يجسد مناسبة وطنية نعتز فيها بقيم العطاء والوفاء التي رسّخها أبناء الإمارات في ميادين الشرف، وإذ نحيي هذه الذكرى العزيزة، نتوجه بخالص التقدير والعرفان إلى أسر الشهداء وذويهم، الذين قدموا للوطن نماذج مشرفة في الصبر والفخر،ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته، وأن يديم على دولتنا نعمة الأمن والرفعة، مؤكدين إلتزامنا بمواصلة ترسيخ العدالة وصون استقرار المجتمع، وفاءً لتضحيات أبطالنا .