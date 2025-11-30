صقر غباش: تضحيات شهداء الوطن ستبقى وساما يفتخر به أبناء الإمارات

أبوظبي في 30 نوفمبر/ وام/ أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد سيظل وساما يفتخر به أبناء الإمارات، وعلامة مضيئة وملهمة في تاريخ الدولة يستذكر فيه أبناؤها ما قدمه الشهداء من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وأمتهم، وستبقى تضحياتهم مصدر اعتزاز ونموذجاً في الشجاعة والوطنية وقدوة تحتذى في الولاء والانتماء، ونبراساً تهتدي به الأجيال، وسيظل عملهم البطولي محفوظاً بكل العرفانِ والتقديرِ في وجدان ِالشعب والقيادة.

وأكد معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، التي تصادف 30 نوفمبر من كل عام، أن يوم الشهيد ذكرى وطنية تكريما لشهداء الوطن وتعبيرا عن التقدير لقيمة التضحية والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، واستذكارا لبطولات أبنائه وتخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في الميادين كافة.

وقال معاليه :"في هذه الذكري العزيزة علي قلوبنا نعيش لحظات وطنية مهمة نؤكد فيها أن البيت الإماراتي متحد صفاً واحداً للذود عن وطننا الحبيب"، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وينعم عليها الامن والأمان تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وقال معاليه باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أوجه تحية إجلال وتقدير لأمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم وذويهم على مواقفهم التي كانت مضرب الأمثال في حب الوطن من تقديم الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمنه، وسلامته، وصون هيبته وكرامته.

كما وجه معاليه تحية إجلال وتقدير الي منتسبي قواتنا المسلحة، حصن الوطن الحصين ومنعة الحاضر وقوة المستقبل، الذين سطّروا صفحات مجيدة من البذل والتضحية، ورفعوا راية الدولة خفاقة في ميادين العز، داعيا الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن ويجعلهم في عليين وأن يحفظ دولة الامارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.