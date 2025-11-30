عائشة سلطان الشامسي : يوم الشهيد محطة للفخر والوفاء لتضحيات أبناء الوطن

عجمان في 30 نوفمبر/ وام/ قالت سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية راسخة، نستذكر فيها تضحيات شهداء الإمارات، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ومكتسباته. وأكدت في كلمتها بهذه المناسبة أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة أولت شهداءها وأسرهم مكانة رفيعة، تجسد قيم الوفاء والعرفان، وتعكس استمرار نهج الدولة في تعزيز معاني التضحية والانتماء.

و اضافت الشامسي إن إحياء هذه المناسبة في المؤسسات التعليمية، يسهم في ترسيخ الوعي الوطني لدى الطلبة، وتعريفهم بقصص البطولة والتفاني، التي سطرها أبناء الإمارات مؤكدةً أن غرس هذه القيم في الأجيال الجديدة، يعزز قدرتهم على مواصلة مسيرة البناء والعطاء، ويؤكد التزامهم بالمحافظة على أمن الوطن ورفعته، في مختلف الميادين.