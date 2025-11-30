شرطة الشارقة: يوم الشهيد ذكرى وطنية خالدة

الشارقة في 30 نوفمبر/ وام/ أكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة أن يوم الشهيد ذكرى وطنيّة خالدة نستحضر فيها تضحيات رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكتبوا بأفعالهم صفحات مشرّفة في تاريخ الوطن.

وقال في كلمة بهذه المناسبة :" تقف دولة الإمارات في الثلاثين من نوفمبر من كل عام وقفة إجلال وإكبار لاستذكار بطولات شهدائها الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن وصوناً لرايته وتأكيداً لنهجه الراسخ في العطاء والتضحية".

وأضاف :" في هذا اليوم تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أن ما قدّمه الشهداء سيظل نبراساً يضيء درب أبناء الوطن ويُلهم الأجيال المتعاقبة قيم التضحية والشرف والوفاء بصمود أسرهم وذويهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والانتماء وكانوا شركاء في مسيرة الوحدة والبناء".

وأكد أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تواصل مسيرة الوفاء لأبنائها الأبطال وتضع تكريم أسر الشهداء في مقدمة أولوياتها إيماناً منها بأن منزلتهم راسخة في قلب الوطن وتاريخه.