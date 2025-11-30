مطار الشارقة الدولي : شهداء الوطن عنوان العزة والرفعة ورمز الشجاعة

الشارقة في 30 نوفمبر / وام /أكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن شهداء الوطن عنوان العزة والرفعة ورمز الشجاعة الخالدة جادوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وقيمه الثابتة في الحق والكرامة والإنسانية .

و أضاف أن تضحيات الشهداء أظهرت للعالم أن الإمارات تقف موحدة في جميع الظروف وقوة مجتمعها تستمد جذورها من قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة وهي القيم نفسها التي حملها الشهداء في قلوبهم قبل أن يجسدوها في ميادين الواجب.

من جانبه، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة تركوا أثراً طيباً وتضحيات خالدة تشكّل ركيزة في صون رفعة الوطن والدفاع عن مقدراته ومكتسباته مؤكداً أن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها قيم الولاء للقيادة الرشيدة التي غرست في أبنائها معاني التضحية والبذل والجود منذ عهد الآباء المؤسسين ورسّخت نهجاً يقوم على الوفاء والالتزام كدعائم ثابتة لمسيرة الإمارات.

وأوضـح أن مكانة كل شهيد راسخة في قلب ووجدان قيادتنا الرشيدة وفي نفوس أبناء الإمارات جميعاً، فهم أبناؤنا ورجالنا وأبطالنا الذين نعتز بهم جيلاً بعد جيل وأن تضحياتهم باقية في ضمير الأمة لا يطالها النسيان وتشكل جزءاً أصيلاً من تاريخ الوطن وإرثه الخالد ومسيرته نحو المجد والازدهار.