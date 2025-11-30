مالية الشارقة: يوم الشهيد يرسخ الوفاء والانتماء للوطن

الشارقة في 30 نوفمبر/ وام/ قال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن "يوم الشهيد" ليس مجرد تاريخ في الذاكرة بل عهد متجدد يربط حاضرنا بماضي المجد ويؤكد أن مسيرتنا الوطنية قامت على قيم التضحية والوفاء والانتماء.

وأضاف بهذه المناسبة :" نقف اليوم في يوم الشهيد بكل إجلال واعتزاز أمام ذكرى رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن الوطن وصونًا لكرامته وأمنه واستقراره".

وتابع :" إننا في دائرة المالية المركزية بالشارقة إذ نحيّي أسر الشهداء ونقف احترامًا لثباتهم وصبرهم نؤكد أن التزامنا بخدمة الوطن والعمل المخلص جزء من الوفاء لتضحياتهم وامتداد لمعاني العطاء التي خطّوها بدمائهم الزكية".

من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة إن يوم الشهيد هو يوم الوفاء للذين آمنوا بأن أمن الوطن واستقراره مسؤولية لا يمكن التنازل عنها فقدموا أرواحهم بإيمانٍ صادق وعزيمة ثابتة".

وأضاف :" نستذكر اليوم أبناء الإمارات الذين خاضوا ميادين العزة بشجاعة ليكتبوا بدمائهم الطاهرة تاريخًا من المجد والفخر لكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة".

وتابع :" تضحيات الشهداء وما قدمته أسرهم الكريمة من صبر وثبات تبقى مصدر إلهام لنا جميعًا نستلهم منها معنى الإخلاص والتجرد في خدمة الوطن كلٌ في موقعه ومجاله، فالاتحاد الذي نعيشه اليوم والأمان الذي ننعم به والتنمية التي نشهدها كلها ثمار غرسٍ كريم قدمه رجال وقفوا في الصف الأول حماية لراية الإمارات".