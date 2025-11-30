سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات في أعمال اللجنة المشتركة مع كازاخستان في دورتها العاشرة بأستانا

أستانا في 30 نوفمبر/ وام/ ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومبعوث وزير الخارجية لدى كازاخستان، مع معالي جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، التي عُقدت في العاصمة أستانا.

وناقش الجانبان مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت التعاون الدولي، والاستثمار، والمالية، والصحة، وخدمات النقل، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة.

ويجسّد انعقاد اللجنة المشتركة عمق الشراكة التاريخية والالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين بتعزيز أواصر التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ضمن إطار مؤسسي يضمن تحقيق تقدم فعّال ومستدام يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وأشاد الجانبان بالزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ 5.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية واتساع نطاق الاستثمارات المتبادلة.

وأشار الجانب الإماراتي إلى الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة أستانا في مايو 2025، والتي أكدت التزام البلدين بتوسيع مجالات التعاون الإستراتيجي، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وفي كلمته، أكّد معالي سهيل المزروعي حرص دولة الإمارات على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تعميق علاقاتها مع جمهورية كازاخستان، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن نهج الدولة يقوم على الشراكة المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق الازدهار المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

واختُتمت أعمال الدورة بالتوقيع على محضر الدورة العاشرة للجنة المشتركة، حيث جدد الجانبان التزامهما بتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة ضمن إطار عمل اللجنة.

وضمّ الوفد الإماراتي سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة التجارة الخارجية، إضافة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاستثمار، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة الإمارات لتطوير المرافق، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركةEUDC، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة مبادلة، وشركة مصدر، ووكالة الإمارات للفضاء، وعدد من الجهات الاتحادية.

وعلى هامش أعمال اللجنة، ترأس معالي المزروعي، مائدة مستديرة في مركز أستانا المالي الدولي مع معالي رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي الدولي والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية كازاخستان لمتابعة المشاريع في دولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من الجهات والشركات الحكومية والخاصة من البلدين.

وخلال المائدة المستديرة، أكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها، وضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى الشراكات بين البلدين.

وخلال الزيارة، ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي الدورة السادسة للمشاورات السياسية بين البلدين، بينما ترأس الجانب الكازاخستاني معالي يرمك كوشارباييف، وزير الخارجية، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد معاليه اجتماعات جانبية مع كل من معالي نورلان ساورانباييف، وزير النقل، ومعالي ييرلان أكينجينوف، وزير الطاقة، حيث تمت مناقشة الفرص المتاحة للتعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وممرات الشحن، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة القائمة والمستقبلية بين البلدين.