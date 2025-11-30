شرطة عجمان تحيي يوم الشهيد

عجمان في 30 نوفمبر/ وام/ أحيت القيادة العامة لشرطة عجمان مراسم يوم الشهيد وانطلقت المراسم بتنكيس الأعلام في مباني القيادة ومراكز الشرطة والخدمة، تلاها الوقوف دقيقة للدعاء الصامت على أرواح الشهداء في تمام الساعة 11:30 في نادي الشرطة للرياضة والرماية، بحضور عدد من الضباط والأفراد.

وبعد انتهاء الدعاء الصامت، قام المقدم محمد راشد الجروان الشامسي، رئيس مركز التدريب بشرطة عجمان، برفع علم دولة الإمارات في ساحة نادي الشرطة للرياضة والرماية، بمشاركة الفرقة الموسيقية وحرس العلم، وسط أجواء يسودها الإجلال والعرفان لتضحيات الشهداء.